В Красноярске могут ввести QR-коды для общепита и индустрии красоты
Губернатор Александр Усс не исключил возможность введения системы QR-кодов для предприятий общепита и индустрии красоты. Решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 в нашем регионе.
Уже с 30 октября в красноярские ТРЦ, на объекты культуры и спорта горожан будут пускать только при наличии qr-кода.
Когда эта практика с использованием кодов будет адаптирована, мы не исключаем распространения такого подхода на предприятия общественного питания, а может быть спа-салонов, парикмахерских и других объектов. Поэтому настоятельно рекомендую жителям региона не затягивать и поставить прививку. Это позволит чувствовать себя свободно и уверенно», — заявил глава региона.
Отметим, предложение об ужесточении антиковидных мер внес главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.
Ранее красноярцы накинулись с гневными комментариями на театры, которые заявили, что будут пускать в свои учреждения только тех, у кого есть QR-код.
Мноиге горожане заявили, что хотят сдать билеты и попрощались с возможностью посещать спектакли и концерты.
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