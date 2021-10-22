«Прививаться и приходить»: директор театра Пушкина рассказал, как будут проверять QR-коды

Директор Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Петр Аникин рассказал, как в учреждении культуры будут проверять QR-коды у зрителей. По его мнению, неудобств это не вызовет.

Петр Аникин заявил, что к введению QR- кодов в театре Пушкина готовы:

На входе будет стоять не один контролер, как было ранее, а три. Один будет измерять температуру и регистрировать зрителей с «Пушкинской картой». Еще два человека будут стоять с гаджетами и считывать QR-коды. Рассчитываем, что больших очередей на входе в театр скапливаться не будет».

По мнению Петра Аникина, нововведения не должны сильно повлиять на работу учреждения. Он призвал всех, кто любит театр, приходить на спектакли.

Мы прошли и более сложные времена, когда театр не работал совсем и когда заполняемость зала была не более 50 %. С 15 ноября заполняемость наших залов по указу губернатора увеличится до 70 %. Призываю всех, кто любит театр, прививаться и приходить на спектакли», - заявил Петр Аникин.

Отметим, с 1 ноября по указу губернатора Красноярского края вход на все массовые культурные и спортивные мероприятия возможен только при наличии QR-кода.

Театры города уже разместили в соцсетях информацию, что будут работать согласно этому постановлению. Это вызвало бурное негодование красноярцев. Они оставляли гневные комментарии в соцсетах и заявили, что готовы сдавать билеты.

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