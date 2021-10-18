Работодателей могут оштрафовать за невыполнение планов по вакцинации
Что грозит предпринимателям, если они не обеспечат прививки 80% работников к 15 декабря, разъяснил глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
Он напомнил, что для ряда сфер экономики установлены новые требования: должны быть привиты не менее 80% сотрудников, остальные 20% - это те, кто имеет медотвод, подтвержденный врачом.
Если сотрудник отказывается вакцинироваться, его необходимо перевести на дистанционный формат или отстранить от работы. Если работодатель не выполнит эти требования, его оштрафуют по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
По данной статье штрафы для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - напомнил Дмитрий Горяев.
При этом работодатели обязаны отчитаться перед управлением Роспотребнадзора о количестве привитых сотрудников.
Напомним, требования касаются сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, транспортных услуг, МФЦ, государственных и муниципальных служащих, торговли, общепита, гостиниц, индустрии красоты и фитнеса, бытовых услуг, ЖКХ и энергетики, детских развлекательных центров, почтовых служб и клиентских подразделений банков.
Читайте также:
-
В Красноярском крае могут увеличить количество ковидных коек
По данным краевого правительства, сейчас в регионе занято 86% коечного фонда, предназначенного для размещения пациентов с коронавирусом, они размещены в 43 временных госпиталях.15.10.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию
Количество тех, кому теперь разрешено не делать прививку, сократилось двое. Соответствующее распоряжение уже подписано. Исполнено оно должно быть до конца года.14.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса
Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.30.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Увольнение и снижение зарплаты: работодатели угрожают сотрудникам, не привитым от COVID-19
Более 20% опрошенных hh.ru сотрудников рассказали, что работодатель пригрозил им увольнением, если они не вакцинируются от ковида. Некоторым пообещали снизить зарплату.23.08.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае могут увеличить количество ковидных коек
По данным краевого правительства, сейчас в регионе занято 86% коечного фонда, предназначенного для размещения пациентов с коронавирусом, они размещены в 43 временных госпиталях.15.10.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию
Количество тех, кому теперь разрешено не делать прививку, сократилось двое. Соответствующее распоряжение уже подписано. Исполнено оно должно быть до конца года.14.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Кто заплатит за QR-код? Титов призвал региональные власти относиться к бизнесу адекватно
«Толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус. Ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет вклад в борьбу с пандемией». Бизнес-омбудсмен обратился к главам регионов.13.10.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно
Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.27.09.2021Новости ДККрасноярск
-
Турция, Египет, Мальдивы — туристические приоритеты жителей Красноярского края изменились
В Красноярском крае после долгого «короронавирусного» спада восстанавливается интерес к зарубежному туризму. Однако список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился.23.09.2021Новости ДККрасноярск
-
Почти 70% работников социальной сферы вакцинировались от коронавируса
Итоги промежуточной вакцинации подвел главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. По его словам, в крае вакцина есть - ее хватит, чтобы все желающие могли привиться.13.09.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае требуются курьеры
По данным платформы по поиску работы hh.ru, летом 2021 года в России в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий курьеров. В базе сервиса – более 25 000 предложений.31.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса
Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.30.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Увольнение и снижение зарплаты: работодатели угрожают сотрудникам, не привитым от COVID-19
Более 20% опрошенных hh.ru сотрудников рассказали, что работодатель пригрозил им увольнением, если они не вакцинируются от ковида. Некоторым пообещали снизить зарплату.23.08.2021Новости ДККрасноярск