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Работодателей могут оштрафовать за невыполнение планов по вакцинации

Работодателей могут оштрафовать за невыполнение планов по вакцинации
Автор фото: Henrikas Mackevicius . Иллюстрация: pixabay.com

Что грозит предпринимателям, если они не обеспечат прививки 80% работников к 15 декабря, разъяснил глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

#НОВОСТИ

Он напомнил, что для ряда сфер экономики установлены новые требования: должны быть привиты не менее 80% сотрудников, остальные 20% - это те, кто имеет медотвод, подтвержденный врачом.

Если сотрудник отказывается вакцинироваться, его необходимо перевести на дистанционный формат или отстранить от работы. Если работодатель не выполнит эти требования, его оштрафуют по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

По данной статье штрафы для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - напомнил Дмитрий Горяев.

При этом работодатели обязаны отчитаться перед управлением Роспотребнадзора о количестве привитых сотрудников.

Напомним, требования касаются сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, транспортных услуг, МФЦ, государственных и муниципальных служащих, торговли, общепита, гостиниц, индустрии красоты и фитнеса, бытовых услуг, ЖКХ и энергетики, детских развлекательных центров, почтовых служб и клиентских подразделений банков.

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Автор: Петр Савельев
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