Почти 70% работников социальной сферы вакцинировались от коронавируса
Итоги промежуточной вакцинации подвел главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. По его словам, в крае вакцина есть - ее хватит, чтобы все желающие могли привиться.
В системе здравоохранения вакцинировались уже 78% работников, а в социальной сфере — почти 70%.
Много вакцинированных среди работников органов власти, образования и госслужащих. Более 80% привитых среди тех, кто проживает в социальных учреждениях на постоянной основе.
Однако Дмитрий Горяев отметил, что нельзя сказать, что достигнут максимум по количеству вакцинированных.
На сегодняшний день о вакцинации 60% штата сотрудников сообщили более 75% предпринимателей.
Ранее представители краевого Минздрава заявили, что осенью ожидают четвертую валлону коронавируса. И вакцинация, по их словам, — единственный действенный способ, которым горожане смогут защитить себя от вируса.
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