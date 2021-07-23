«Не отходя от кассы»: в «Командор» приехал мобильный пункт вакцинации

Это уже не первый раз, когда компания организует для своих сотрудников подобные визиты. В этот раз заботливые руки медиков добрались и до головного офиса.

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 вчера был развернут у головного офиса розничной сети «Командор». Об этом рассказали в пресс-службе компании. Привиться в нем могли все желающие сотрудники компании.

Мы работаем в сфере торговли и услуг, наши сотрудники каждый день сталкиваются с риском заражения Covid-19. Поэтому вакцинация жизненно необходима для нормального функционирования нашей компании», — говорит руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.

Подобные акции ритейлер начал устраивать с 1 июля 2021 года. И эта — уже седьмая. Правда, сколько человек воспользовалось возможностью сделать прививку, не отходя от рабочего места, в компании не говорят. Но уверяют, что многие сотрудники вакцинировались еще до начала работы таких мобильных пунктов.

Вторую дозу вакцины будут вводить также в мобильном пункте, который приедет через 21 день.

Напомним, что сегодня глава краевого Роспотребнадзора подписал постановление о введении на территории Красноярского края обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Среди них есть и работники торговли.

Читайте также:

Красноярская розница потеряла в обороте Активные закупки в начале пандемии не смогли полностью перекрыть снижение платежеспособности населения и закрытия магазинов из-за объявленного локдауна.

От ценников к ценностям: инсайты и трансформации красноярской торговли Торговля — поистине безграничная сфера. С помощью представителей самых разных «уголков» торговой полки Красноярска «ДК» сделал эксперт-тест изменений отрасли в моменте.