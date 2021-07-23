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«Не отходя от кассы»: в «Командор» приехал мобильный пункт вакцинации

«Не отходя от кассы»: в «Командор» приехал мобильный пункт вакцинации
Иллюстрация: ТК "Командор"

Это уже не первый раз, когда компания организует для своих сотрудников подобные визиты. В этот раз заботливые руки медиков добрались и до головного офиса.

#НОВОСТИ
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 вчера был развернут у головного офиса розничной сети «Командор». Об этом рассказали в пресс-службе компании. Привиться в нем могли все желающие сотрудники компании.
Мы работаем в сфере торговли и услуг, наши сотрудники каждый день сталкиваются с риском заражения Covid-19. Поэтому вакцинация жизненно необходима для нормального функционирования нашей компании», — говорит руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.
Подобные акции ритейлер начал устраивать с 1 июля 2021 года. И эта — уже седьмая. Правда, сколько человек воспользовалось возможностью сделать прививку, не отходя от рабочего места, в компании не говорят. Но уверяют, что многие сотрудники вакцинировались еще до начала работы таких мобильных пунктов.
 
Вторую дозу вакцины будут вводить также в мобильном пункте, который приедет через 21 день.
 
Напомним, что сегодня глава краевого Роспотребнадзора подписал постановление о введении на территории Красноярского края обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Среди них есть и работники торговли.
 
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Автор: Петр Савельев
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