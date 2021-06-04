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Региональные торговые сети обсудили наступление федеральных игроков

Региональные торговые сети обсудили наступление федеральных игроков
Иллюстрация: ГК "Командор"

На ежегодной московской «Неделе ритейла» представители регионов обсудили, за счет чего региональные торговые сети могут эффективно противостоять крупным федеральным игрокам.

#НОВОСТИ

«Неделя ритейла» как обычно проходила площадке Центра международной торговли. На экспертной сессии «Региональный рынок розничной торговли» эксперты рынка и представители торговых сетей обсуждали, как лучше отстраиваться от федералов, в каких регионах локальные игроки чувствуют себя лучше и каковы стратегические приоритеты региональных компаний.

Модератором сессии стал руководитель группы по работе с ритейлерами в регионах Центр, Северо-Запад, Юг и Волга компании NeilsenIQ Евгений Конев, участниками – совладелец торговой сети «Командор» (г. Красноярск) Олег Сипетый; руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина; исполнительный директор торговой сети «Слата» (г. Иркутск) Ярослав Шиллер, генеральный директор SPAR Дальний Восток (г. Хабаровск) Сергей Дудник и другие.

По данным NeilsenIQ на Дальнем Востоке локальные игроки формируют более половины товарооборота продовольственных товаров, в первую очередь молочной продукции. Доля федеральных компаний по состоянию на март 2021 года составляет 18,8%.

Как отметила Мария Гаранина, рынок Сибири очень фрагментирован. То, что «выстреливает» в одном регионе, может «не зайти» в другом. Она обратила внимание на феномен Красноярска, в котором сильные локальные игроки, лояльность к которым у жителей региона очень высока.

Чтобы противостоять федералам – нужно иметь свое лицо. Для этого мы постоянно увеличиваем долю собственных торговых марок, продукции собственного производства, а также местных заводов, которые работают на нашей территории. И это история не только про закупки, но и про более глубокую интеграцию – про совместный рост и совместное развитие. Я считаю, что у нас получается отстраиваться от конкурентов, так как доля СТМ, собственного производства и местных товаров растет быстрее, чем товарооборот в целом», – рассказал Олег Сипетый.

Ярослав Шиллер считает, что одной из сильных сторон регионального ритейла является быстрое принятие решений. Он считает, что многие региональные ритейлеры хорошо работают с технологиями, а масштаб компании позволяет управлять ею эластично: поменять что-либо в двухстах магазинах легче, чем в пяти тысячах.

Региональные торговые сети обсудили наступление федеральных игроков 1

По мнению Олега Сипетого, локальные игроки находятся на своей территории, лучше чувствуют и понимают своего покупателя, правильно оценивают сезонность, а также могут определить самые хорошие места для открытия магазинов:

В ритейле локации играют очень важную роль. Федеральные компании очень технологичны, при выборе места они анализируют общие данные – сколько людей живет в районе, с каким доходом и т.д. Но не всегда они видят все нюансы, к примеру, есть ли рядом бабушки, которые торгуют черемшой или орехами, как людям удобнее идти с остановки домой, как покупатели едут на дачу и т.д. Эти детали ты чувствуешь, когда живешь на своей территории и ежедневно анализируешь обратную связь от покупателей».

На Дальнем Востоке доля федеральных игроков рынка пока невелика. Сергей Дудник связывает это с низкой рентабельностью, маржа в ритейле на Дальнем Востоке ниже, чем в Сибири. Территория малонаселенная, с большими расстояниями между населенными пунктами, дорогой энергетикой и недвижимостью, высокими расходами и низкой покупательной способностью населения:

Мне кажется, когда федералы планируют освоить наш регион и начинают считать прибыльность, то понимают, что заработать на Дальнем Востоке сложно. И если федералы к нам придут, то это будет политическим решением – когда хочется «закрасить» на карте регион, а денег можно не считать».

Будущее для региональных игроков рынка – в коллаборациях и объединениях, – уверен Олег Сипетый. Они помогут компаниям оставаться региональными в знании клиента, а в общих технологиях – стать глобальными организациями.

 

Автор: Петр Савельев
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