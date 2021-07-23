Красноярская розница потеряла в обороте

Активные закупки в начале пандемии не смогли полностью перекрыть снижение платежеспособности населения и закрытия магазинов из-за объявленного локдауна.

Оборот розничной торговли в Красноярском крае за 2020 год сократился на 6% и составил по итогу 563,3 млрд рублей. Об этом рассказали красноярские статитстики.

По их данным, больше половины этой суммы — 296,7 млрд рублей (52,7%) — пришлось на непродовольственные товары. Хотя, это на 8,6% меньше, чем было в 2019-м.

Продажа продуктов тоже принесла меньше денег — 266,6 млрд рублей, что на 2,9% меньше прошлогодних показателей.

Основными причинами снижения оборота ритейла в 2020 году стало сокращение реальных доходов потребления, смещение фокуса потребностей из-за локдауна и закрытие на карантин ряда непродовольственных магазинов», — говорит эксперт розничного рынка Дмитрий Полуянов.

Меж тем снижение наблюдалось далеко не во всех секторах. Так, например, оборот розничных сетей в пандемию вырос . В результате и их доля в обороте ритейла увеличилась с 33,4% в 2019 году до 37,3% в 2020-м.