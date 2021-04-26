Сетевые ретейлеры нарастили долю в торговле Красноярского края

Так называемая цивилизованная розница становится все популярнее, постепенно отвоёвывая рынок у прочих форматов, представителей которых, по крайней мере в Красноярске, становится все меньше.

В 2020 году на долю сетевых ретейлеров пришлось 37,3% оборота розничной торговли Красноярского края. Это на 2,9 процентных пункта больше, чем в 2019-м. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

В прошедшем году через торговые сети продавалось 43,1% всех продуктов в регионе (+0,9 п.п.) и 32% непродовольственных товаров (+3,5 п.п.).

В целом оборот сетей за 2020 год вырос на 4,9%, составив 209,9 млрд рублей. Рост в пищевом и непродовольственном сегментах составил 6,6% и 2,8% соответственно.

Добавим, что в 2020 году торговые предприятия Красноярского края и организации, занимающиеся ремонтом автотранспортных средств (статистики объединяют этисегменты в один), заработали 12,4 млрд рублей при убытках в 397 млн. При этом 86,6% из них закончили год с прибылью.