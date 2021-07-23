Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Красноярском крае
Это требование Роспотребнадзора распространяется не на всех жителей региона, а лишь на отдельные их категории. Документ уже подписан, но еще не опубликован.
Представители отдельных категорий жителей Красноярского края теперь должны будут вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке. Соответствующее проставление подписал сегодня главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, сообщает телеграм-канал ведомства.
Документ пока не опубликован (сделать это обещают в течение дня), но как удалось выяснить, под эту меру попадут работники следующих сфер деятельности:
- образования;
- здравоохранения;
- транспортных и бытовых услуг;
- торговли;
- общепита;
- гостиниц;
- салонов красоты;
- бань и саун;
- физкультурно-оздоровительных комплексов;
- соцработники;
- госслужащие и сотрудники МФЦ;
- финансовых организаций;
- почты;
- ЖКХ и энергетики;
- детских лагерей;
- развлекательных центров;
- театров и кинотеатров.
Также это касается вахтовиков и проживающих в социальных учреждениях.
Добавим, что на сегодня в Красноярском крае вакцинировано лишь около 535 тысяч человек, из которых обоими компонентами привито порядка 381 тысячи. За все время вакцинации в край завезено примерно 617,8 тысячи доз вакцины.
Стоит также отметить, что, по данным регионального оперштаба, вчера суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 500 человек.
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