Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Красноярском крае

Это требование Роспотребнадзора распространяется не на всех жителей региона, а лишь на отдельные их категории. Документ уже подписан, но еще не опубликован.

Представители отдельных категорий жителей Красноярского края теперь должны будут вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке. Соответствующее проставление подписал сегодня главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, сообщает телеграм-канал ведомства.

Документ пока не опубликован (сделать это обещают в течение дня), но как удалось выяснить, под эту меру попадут работники следующих сфер деятельности:

образования;

здравоохранения;

транспортных и бытовых услуг;

торговли;

общепита;

гостиниц;

салонов красоты;

бань и саун;

физкультурно-оздоровительных комплексов;

соцработники;

госслужащие и сотрудники МФЦ;

финансовых организаций;

почты;

ЖКХ и энергетики;

детских лагерей;

развлекательных центров;

театров и кинотеатров.

Также это касается вахтовиков и проживающих в социальных учреждениях.

Добавим, что на сегодня в Красноярском крае вакцинировано лишь около 535 тысяч человек, из которых обоими компонентами привито порядка 381 тысячи. За все время вакцинации в край завезено примерно 617,8 тысячи доз вакцины.

Стоит также отметить, что, по данным регионального оперштаба, вчера суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 500 человек.

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