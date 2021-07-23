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Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Красноярском крае

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Красноярском крае
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Это требование Роспотребнадзора распространяется не на всех жителей региона, а лишь на отдельные их категории. Документ уже подписан, но еще не опубликован.

#НОВОСТИ
Представители отдельных категорий жителей Красноярского края теперь должны будут вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке. Соответствующее проставление подписал сегодня главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, сообщает телеграм-канал ведомства.
 
Документ пока не опубликован (сделать это обещают в течение дня), но как удалось выяснить, под эту меру попадут работники следующих сфер деятельности:
  • образования;
  • здравоохранения;
  • транспортных и бытовых услуг;
  • торговли;
  • общепита;
  • гостиниц;
  • салонов красоты;
  • бань и саун;
  • физкультурно-оздоровительных комплексов;
  • соцработники;
  • госслужащие и сотрудники МФЦ;
  • финансовых организаций;
  • почты;
  • ЖКХ и энергетики;
  • детских лагерей;
  • развлекательных центров;
  • театров и кинотеатров.
Также это касается вахтовиков и проживающих в социальных учреждениях.
 
Добавим, что на сегодня в Красноярском крае вакцинировано лишь около 535 тысяч человек, из которых обоими компонентами привито порядка 381 тысячи. За все время вакцинации в край завезено примерно 617,8 тысячи доз вакцины.
 
Стоит также отметить, что, по данным регионального оперштаба, вчера суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 500 человек.
 
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Автор: Петр Савельев
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