Коронавирус ударил по детям: зафиксирована вспышка в лагере

В оздоровительном лагере «Сокол» под Ачинском зафиксирована вспашка коронавирусной инфекции — заболели 18 детей.

В настоящее время они вывезены из лагеря и проходят лечение. Помещения лагеря дезинфицированы. Прокуратура края начала проверку, чтобы выяснить, что именно стало причиной массового заражения. Также будет проверено, насколько выполняются в лагере санитарно-эпидемиологические требования.

Добавим, количество зараженных в Красноярске 17 июля достигло почти 500 человек. В целом по региону зарегестрировано более 83 тыс. случаев заболеваемости вирусом.