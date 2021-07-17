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Коронавирус ударил по детям: зафиксирована вспышка в лагере

Коронавирус ударил по детям: зафиксирована вспышка в лагере
Иллюстрация: Yandex

В оздоровительном лагере «Сокол» под Ачинском зафиксирована вспашка коронавирусной инфекции — заболели 18 детей.

#НОВОСТИ

В настоящее время они вывезены из лагеря и проходят лечение. Помещения лагеря дезинфицированы.  Прокуратура края начала проверку, чтобы выяснить, что именно стало причиной массового заражения. Также будет проверено, насколько выполняются в лагере санитарно-эпидемиологические требования.

Добавим, количество зараженных в Красноярске 17 июля достигло почти 500 человек. В целом по региону зарегестрировано более 83 тыс. случаев заболеваемости вирусом.

 

 

Автор: Петр Савельев
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