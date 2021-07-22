Количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону

Не все они уже привились обеими компонентами вакцины — большая часть пока лишь первым. Две же прививки поставило лишь около 40 процентов жителей региона.

На 21 июля 2021 года в Красноярском крае число вакцинированных от COVID-19 жителей составляло 916 500 человек. Такие данные привели в региональном Минздраве.

Основная масса из этого числа — 535 515 человек — пока привиты лишь первым компонентом вакцины. За последние три дня (с 19 июля) их ряды пополнились более чем 14 тысячами жителей края.

В Минздраве напоминают, что записаться на вакцинацию можно либо в регистратуре поликлиники (по телефону или лично), либо через сервис web-registratura, либо через личный кабинет на портале госуслуг.

Для тех, кто не хочет ждать, в крае развернуты внебольничные прививочные пункты. К примеру, в Красноярске их 11:

ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник). Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 мая, 77) с 08.00-20.00 (санитарный день — воскресенье) Гипермаркет «Леруа Мерлен», ( ул. Калинина) рабочие дни с 09.00-20.00, суббота с 09.00 до 16.00. (санитарный день — воскресенье) ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00. (санитарный день — понедельник). Парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни — понедельник, вторник) Александрович. ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник) ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник) ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник) Ж/Д Вокзал круглосуточно (санитарный день — четверг) ТЦ «Мега» Красноярский рабочий, 27 стр 74, работает с 10.—до 17.30 (санитарный день — понедельник) ТЦ На Свободном, ул. Телевизорная 1, с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник).

Медки уверяют, что дефицита вакцина в крае нет — так, вчера в регион поступило еще 10,8 доз соответствующего препарата.

Читать по теме: