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Количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону

Количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Не все они уже привились обеими компонентами вакцины — большая часть пока лишь первым. Две же прививки поставило лишь около 40 процентов жителей региона.

#НОВОСТИ
На 21 июля 2021 года в Красноярском крае число вакцинированных от COVID-19 жителей составляло 916 500 человек. Такие данные привели в региональном Минздраве.
 
Основная масса из этого числа — 535 515 человек — пока привиты лишь первым компонентом вакцины. За последние три дня (с 19 июля) их ряды пополнились более чем 14 тысячами жителей края.
 
В Минздраве напоминают, что записаться на вакцинацию можно либо в регистратуре поликлиники (по телефону или лично), либо через сервис web-registratura, либо через личный кабинет на портале госуслуг.
 
Для тех, кто не хочет ждать, в крае развернуты внебольничные прививочные пункты. К примеру, в Красноярске их 11:
  1. ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник).
  2. Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 мая, 77) с 08.00-20.00 (санитарный день — воскресенье)
  3. Гипермаркет «Леруа Мерлен», ( ул. Калинина) рабочие дни с 09.00-20.00, суббота с 09.00 до 16.00. (санитарный день — воскресенье)
  4. ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00. (санитарный день — понедельник).
  5. Парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни — понедельник, вторник) Александрович.
  6. ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник)
  7. ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник)
  8. ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник)
  9. Ж/Д Вокзал круглосуточно (санитарный день — четверг)
  10. ТЦ «Мега» Красноярский рабочий, 27 стр 74, работает с 10.—до 17.30 (санитарный день — понедельник)
  11. ТЦ На Свободном, ул. Телевизорная 1, с 10.00 до 20.00 (санитарный день — понедельник).
Медки уверяют, что дефицита вакцина в крае нет — так, вчера в регион поступило еще 10,8 доз соответствующего препарата.
 
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Автор: Петр Савельев
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