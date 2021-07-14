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В Красноярск поступили почти 40 000 доз «Спутника V»

В Красноярск поступили почти 40 000 доз «Спутника V»
Иллюстрация: rbsmi.ru

Эту партию вакцины распределят по медицинским учреждениям Красноярского края и внебольничным прививочным пунктам. Ранее в регион поступила вакцина «КовиВак», ею прививают врачей.

#НОВОСТИ

Сейчас в Красноярском крае действует 130 прививочных пунктов при поликлиниках и больницах, 28 мобильных и 14 внебольничных прививочных пунктов. Между ними распределят 39900 тысяч доз вакцины. Как сообщает администрация края, по состоянию на 13 июля, привито первым  компонентом 486 087 жителей региона, полностью вакцинированы двумя компонентами 339 014 человек.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в крае диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 82 241 подтвержденных диагноза, 4105 человек умерли. Вчера в регионе подтвердили 437 случаев заболевания коронавирусом, это рекорд.

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Автор: Петр Савельев
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