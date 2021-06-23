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Мэр Красноярска Сергей Еремин привился «Спутником»

Мэр Красноярска Сергей Еремин привился «Спутником»
Иллюстрация: www.instagram.com/eremin__krsk/

Градоначальник рассказал об этом в своем инстаграме и показал все стадии процесса, включая сам момент укола, его записали на видео. Напомним, Еремин перенес коронавирус в октябре прошлого года.

#НОВОСТИ

Судя по кадрам, мэр Красноярска прививался в одной из городских поликлиник, а не в выездных прививочных пунктах. Градоначальник объяснил решение вакцинироваться не только заботой о себе, но и ответственностью перед жителями города.

Вы видите, что ситуация с коронавирусом осложняется, вирусные «пули» всё чаще задевают тех, кто рядом. Не хочется повторения того, что было. Выход один – коллективный иммунитет, который можно приобрести за счёт вакцинирования», - отметил мэр.

В комментариях к публикации звучат самые разные мнения (впрочем, отражающие ситуацию с отношением к вацинации): от «да вы себе демонстративно аскорбинку вкололи» и сомнений в качестве вакцины до жалоб на невозможность записаться в поликлинику и очереди в выездных прививочных пунктах. А также просьбы открыть дополнительные кабинеты вакцнации.

Отметим, сейчас в Красноярске действуют два внебольничных пункта вакцинации — в ТРЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале. Работа пунктов показала, что они пользуются популярностью у горожан. По словам медиков, в день у них проходило до 200 человек. В ближайшее время их станет больше.

Напомним также, что губернатор края Александр Усс предупредил, что антиковидные меры в регионе могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти.

 

Автор: Наталья Кобец
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