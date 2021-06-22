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В Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинации

В Красноярске увеличат количество пунктов внебольничной вакцинации
Иллюстрация: Yandex

Это решение было принято во время заседания правительства региона. В течение нескольких дней выяснилось, что горожане предпочитают прививаться не в поликлинике.

#НОВОСТИ

Сейчас в Красноярске действуют два внебольничных пункта вакцинации — в ТРЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале. Работа пунктов показала, что они пользуются популярностью у горожан. По словам медиков, в день у них проходило до 200 человек. Наплыв вызвал очереди.

По мнению заместителя министра здравоохранения региона Михаила Родикова, сработал психологический фактор:

Люди боятся идти в медучреждения, полагая, что там могут «столкнуться» с различными инфекциями».

В итоге было принято решение увеличить количество внебольничных пунктов вакцинации.

Добавим, сейчас в Красноярский край поступило 381 900 доз вакцины. В 75-ти медорганизациях развернуто 123 прививочных пункта. Первым компонентом привилось 342 541 человек, вторым компонентом — 276 770 человек. Исполнение плана вакцинации составило 26%. В среднем по России этот показатель — 27,5%. Процент использования вакцины от поступления — 86%.

Автор: Петр Савельев
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