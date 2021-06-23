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Бурятия объявила локдаун первой из регионов

Бурятия объявила локдаун первой из регионов
Иллюстрация: yandex

Власти республики сообщают, что эпидемическая обстановка ухудшается пятую неделю подряд. В связи с этим в республике вводятся жесткие ограничительные меры с 27 июня по 11 июля.

#НОВОСТИ

Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», - сообщили в оперштабе.

Так же решением Оперштаба:

  • Запрещается выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • Ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении оз. Байкал и Щучье.

Напомним, что на прошлой неделе власти Бурятии уже ужесточили ограничительные меры — на карантин были закрыты бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы, приостановлена работа лагерей дневного пребывания, предприятиям и учреждениям рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционный режим, ограничение общепита до 21:00, ТРЦ до 20:00.

По состоянию на 23 июня в Бурятии в стационарах в настоящее время получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 92,7%.

Ранее в оперштабе сообщили, что Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России.

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    23.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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