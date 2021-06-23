В Красноярске открывают еще два прививочных пункта в торговых центрах

Как сообщил краевой оперативный штаб, пункты вакцинации откроются на левом берегу, один – в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 Мая, второй – в ТЦ «Изумрудный город» на Свободном.

Пункты вакцинации полностью подготовят к приему пациентов до конца недели. Кроме того, увеличены поставки вакцины в медицинские учреждения края: по ним уже распределили 50 тысяч доз, еще 40 тысяч доз должны поступить в ближайшие дни.

Губернатор края Александр Усс поставил задачу прививать порядка 13 тысяч человек в сутки, по его мнению, такие темпы не позволят «растянуть» пандемию на длительный срок.

Только так к осени можно выйти на цифры, которые позволят нам всем вздохнуть свободнее», - отметил глава региона.

Напомним, в Красноярске уже работают два выездных пункта вакцинации – ТРЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале (он работает круглосуточно). При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС. Как сообщают читатели DK.ru, возможность поставить прививку после окончания рабочего дня привлекает на вокзал множество людей.

Отметим, что сегодня мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что поставил первый компонент вакцины «Спутник V», сделал он это в одной из городских поликлиник.

Ранее губернатор края Александр Усс предупредил, что антиковидные меры в регионе могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти.