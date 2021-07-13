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Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса

Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса
Иллюстрация: архив ДК

Егор Пожидаев, известный красноярский музыкант, скончался в больнице 13 июля. Он поступил в клинику с диагнозом «коронавирус», болезнь протекала в тяжелой форме.

#НОВОСТИ

Как сообщают «Сибновости», музыкант некоторое время находился на аппарате ИВЛ. Потом ему стало лучше, но организм не справился с последствиями заболевания.

Музыкальная карьера Егора Пожидаева началась… в колонии строгого режима: молодой человек был осужден на 15 лет за соучастие в преступлении. На зоне стал участником самодеятельного коллектива и с ним выиграл конкурс «Калина красная». Главным призом стало досрочное освобождение – прямо с гала-концерта V Всероссийского конкурса исполнителей песни среди осужденных «Калина красная».

Сотрудники красноярского ГУФСИН присматривали за бывшим подопечным и остались довольны тем, как дальше сложилась его судьба. Егор проявил себя как талантливый музыкант, сотрудничал со многими коллективами Красноярска. В последние несколько лет развивал собственный проект «План Дельта», группа неизменно собирала аншлаги, записала несколько альбомов.

Егору Пожидаеву было только 43 года.

 

Автор: Наталья Кобец
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