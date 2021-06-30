Иркутские медики попросили губернатора ужесточить меры безопасности

В обращении, опубликованном на сайте общественной палаты Иркутской области, они отмечают, что нагрузка на систему здравоохранения приблизилась к критической.

Врачи просят временно закрыть торговые центры, салоны красоты, турбазы, музеи, детские сады и активно штрафовать жителей, находящихся без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, чтобы остановить распространение коронавируса.

Даже ускорение массовой вакцинации сейчас уже не спасет нас от тех же последствий, что во вторую волну, а это гибель людей. Сейчас требуются самые кардинальные меры», - отмечают авторы обращения.

Медики акцентируют внимание на том, что введение более жестких ограничений даст возможность выиграть время для вакцинации. Под обращение подписались 140 человек.

Как сообщает ТАСС, свободный коечный фонд в Иркутской области составляет 15%, ежесуточно коронавирус выявляется у более 200 человек. В регионе отменены массовые мероприятия, заполняемость залов в театрах и кинотеатрах снижена до 50%, работодателям рекомендовано перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

В Красноярском крае резерв коек в коронавирусных отделениях составляет 20%, по данным минздрава региона, развернуто 5 080 коек.

Напомним, что на конец октября 2020 года в Красноярском крае было развернуто 4 771 койкоместо в ковидных госпиталях, а занятость фонда тогда составляла 89,6%. Однако, как следует из сообщения на сайте краевого минздрава, за последние две недели прирост числа заболевших в крае составил порядка 70% и на 28 июня их 77 153. По словам медиков, большая часть вновь заболевших — люди, не прошедшие вакцинацию. Среди же «тяжелых» пациентов, привитых нет вовсе.