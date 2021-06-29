В Красноярском крае осталось 20% ковидного коечного фонда

До показателей осени прошлого года, на которую пришелся пик второй волны, регион пока не добрался, но осталось относительно немного. Да и динамика заболеваемости оптимизма не добавляет.

В ковидных госпиталях Красноярского края на сегодня занято 80% коечного фонда. Об этом рассказала заместитель регионального министра здравоохранения Марина Бичурина.

По данным же ведомства, в ковидных 38 госпиталях края развернуто 5 080 коек, а на лечении в них находится 3 484 пациента, что составляет примерно 68,6% от заявленного числа мест. Как пояснили DK.RU в Минздраве, такое расхождение в цифрах вызвано тем, что замминистра оперировала цифрами, в которых учтены и тяжелые случаи пневмонии с неподтвержденной этиологией (эти больные также лежат в инфекционных госпиталях, но отдельно от поциентов с COVID-19).

Напомним, что на конец октября 2020 года в Красноярском крае было развернуто 4 771 койкоместо в ковидных госпиталях, а занятость фонда тогда составляла 89,6%. Однако, как следует из сообщения на сайте ведомства, за последние две недели прирост числа заболевших в крае составил порядка 70% и на 28 июня их 77 153. По словам медиков, большая часть вновь заболевших — люди, не прошедшие вакцинацию. Среди же «тяжелых» пациентов, привитых нет вовсе.

Добавим, что на 26 июня 2021 года первым компонентом привито 371 515 жителей края, а вторым — 293 683. Вакцинация проводится в 82 государственных медучреждениях (плюс три учреждения ФМБА) и шести частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина». Также в крае развернуто 125 прививочных пунктов, в том числе и внебольничные — в ТРЦ «Планета» и «Изумрудный город», гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице 9 мая, здании железнодорожного вокзала и зоопарке «Роев ручей».