Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
72,17
86,16
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае осталось 20% ковидного коечного фонда

В Красноярском крае осталось 20% ковидного коечного фонда
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

До показателей осени прошлого года, на которую пришелся пик второй волны, регион пока не добрался, но осталось относительно немного. Да и динамика заболеваемости оптимизма не добавляет.

#НОВОСТИ
В ковидных госпиталях Красноярского края на сегодня занято 80% коечного фонда. Об этом рассказала заместитель регионального министра здравоохранения Марина Бичурина.
 
По данным же ведомства, в ковидных 38 госпиталях края развернуто 5 080 коек, а на лечении в них находится 3 484 пациента, что составляет примерно 68,6% от заявленного числа мест. Как пояснили DK.RU в Минздраве, такое расхождение в цифрах вызвано тем, что замминистра оперировала цифрами, в которых учтены и тяжелые случаи пневмонии с неподтвержденной этиологией (эти больные также лежат в инфекционных госпиталях, но отдельно от поциентов с COVID-19).
 
Напомним, что на конец октября 2020 года в Красноярском крае было развернуто 4 771 койкоместо в ковидных госпиталях, а занятость фонда тогда составляла 89,6%. Однако, как следует из сообщения на сайте ведомства, за последние две недели прирост числа заболевших в крае составил порядка 70% и на 28 июня их 77 153. По словам медиков, большая часть вновь заболевших — люди, не прошедшие вакцинацию. Среди же «тяжелых» пациентов, привитых нет вовсе.
 
Добавим, что на 26 июня 2021 года первым компонентом привито 371 515 жителей края, а вторым — 293 683. Вакцинация проводится в 82 государственных медучреждениях (плюс три учреждения ФМБА) и шести частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина». Также в крае развернуто 125 прививочных пунктов, в том числе и внебольничные — в ТРЦ «Планета» и «Изумрудный город», гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице 9 мая, здании железнодорожного вокзала и зоопарке «Роев ручей».
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Министр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковидаМинистр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковида
  • Федеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублейФедеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублей
  • Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у КитаяОлег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
  • Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продажAnex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж
  • В Хакасии ввели обязательную вакцинациюВ Хакасии ввели обязательную вакцинацию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.