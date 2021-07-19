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Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае

Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае
Иллюстрация: teykovocrb.ru

На координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Михаил Мурашко назвал наиболее неблагоприятные регионы.

#НОВОСТИ

По оценке главы минздрава, наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сложилась в пяти регионах России.

Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области», - цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.

Отметим, в Красноярском крае количество заболевших в сутки (люди, у которых подтвердился диагноз) превысило 500 человек. В последнюю неделю в Красноярске снова введены в эксплуатацию еще два ковидных госпиталя. Таким образом теперь в регионе работает 51 подобное учреждение. Их коечный фонд составляет 6 700 мест. Сколько из них сейчас свободно, неизвестно.

На конец июня в Красноярском крае было развернуто 5 080 коек для ковидных больных, 80% из которых уже были заняты.

На дооснащение ковидных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, и помощь больным выделят более 1 млрд рублей. 

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Автор: Петр Савельев
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