Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае
На координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Михаил Мурашко назвал наиболее неблагоприятные регионы.
По оценке главы минздрава, наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сложилась в пяти регионах России.
Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области», - цитирует Мурашко РИА Новости.
По его словам, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.
Отметим, в Красноярском крае количество заболевших в сутки (люди, у которых подтвердился диагноз) превысило 500 человек. В последнюю неделю в Красноярске снова введены в эксплуатацию еще два ковидных госпиталя. Таким образом теперь в регионе работает 51 подобное учреждение. Их коечный фонд составляет 6 700 мест. Сколько из них сейчас свободно, неизвестно.
На конец июня в Красноярском крае было развернуто 5 080 коек для ковидных больных, 80% из которых уже были заняты.
На дооснащение ковидных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, и помощь больным выделят более 1 млрд рублей.
Читайте также:
-
Тува объявила локдаун. Хакасия на очереди
Власти Республики Тыва приняли решение ввести жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.17.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Коронавирус ударил по детям: зафиксирована вспышка в лагере
В оздоровительном лагере «Сокол» под Ачинском зафиксирована вспашка коронавирусной инфекции — заболели 18 детей.17.07.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярск поступили почти 40 000 доз «Спутника V»
Эту партию вакцины распределят по медицинским учреждениям Красноярского края и внебольничным прививочным пунктам. Ранее в регион поступила вакцина «КовиВак», ею прививают врачей.14.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса
Егор Пожидаев, известный красноярский музыкант, скончался в больнице 13 июля. Он поступил в клинику с диагнозом «коронавирус», болезнь протекала в тяжелой форме.13.07.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса
На территории Красноярского края зафиксировали новые штаммы коронавирусной инфекции – британский и южноафриканский, однако сколько именно заразившихся — неизвестно.23.04.2021Новости ДККрасноярск
- В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса