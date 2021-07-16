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На борьбу с ковидом в Красноярском крае выделят более миллиарда рублей

На борьбу с ковидом в Красноярском крае выделят более миллиарда рублей
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Деньги поступят из краевого бюджета и от «спонсоров», которыми выступят крупнейшие предприятия региона. Их потратят на дооснащение ковидных госпиталей и помощь заболевшим.

#НОВОСТИ
На дооснащение ковидных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, и помощь больным выделят более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
 
Самая большая часть этой суммы — 472 млн — поступит из Фонда обязательного медицинского страхования. Эти деньги пойдут на лечение от ковида застрахованных пациентов.
 
Также будут выделены финансы на покупку средств индивидуальной защиты и реанимационного оборудования: аппаратов ИВЛ, СИПАПов, шприцевых насосов, электрокардиографов, дефибрилляторов, увлажнителей кислорода, пульсоксиметров и концентраторов кислорода. Источником выступит краевой бюджет, который даст 372 млн рублей, и крупные промышленные предприятия — «Красцветмет», «Норникель» и «Полюс» — они выделят более 170 млн.
 
Напомним, что в течение последних дней в Красноярске снова введены в эксплуатацию еще два ковидных госпиталя. Таким образом теперь в крае работает 51 подобное учреждение. Их коечный фонд составляет 6 700 мест. Сколько из них сейчас свободно, неизвестно.
 
Также сегодня власти решили вернуть выплаты медикам, работающим в «красной зоне».
 
Автор: Петр Савельев
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