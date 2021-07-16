Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.07
74,21
87,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае возобновят доплаты медикам из «красной зоны»

В Красноярском крае возобновят доплаты медикам из «красной зоны»
Иллюстрация: Yandex

Губернатор края Александр Усс заявил о необходимости вновь ввести доплаты из краевого бюджета медицинским работникам «красной зоны».

#НОВОСТИ

Александр Усс подчеркнул, что ситуацию нужно исправить срочно, а действия чиновников минздрава назвал «большой ошибкой».

Напомним, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, выплаты врачам и медперсоналу ковидариев не были своевременно возобновлены. И это несмотря на увеличившуюся нагрузку на медиков, которые сами пациенты «красных зон» называют «адской».

После многочисленных обращений к властям, губернатор поручил министру здравоохранения разобраться с ситуацией.

При этом оплата врачей и медперсонала поликлиник останется прежней, хотя эти сотрудники также находятся на эпидемиологической передовой. Согласно законодательной инициативе края доплаты полагаются врачам, среднему и младшему персоналу, сотрудникам реанимационных отделений с наиболее тяжелыми пациентами и медикам, работающие в приемных отделениях инфекционных госпиталей и находящихся в длительной обсервации.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского краяСергей Зверев ответил, почему решил стать депутатом ЗС Красноярского края
  • Суд арестовал имущество Анатолия БыковаСуд арестовал имущество Анатолия Быкова
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском краеПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае
  • Жару в Красноярске сменят дождь и ураганЖару в Красноярске сменят дождь и ураган
  • «Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера«Подешевле б» — проект метро в Красноярске не устроил российского вице-премьера
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.