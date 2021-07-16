В Красноярском крае возобновят доплаты медикам из «красной зоны»

Губернатор края Александр Усс заявил о необходимости вновь ввести доплаты из краевого бюджета медицинским работникам «красной зоны».

Александр Усс подчеркнул, что ситуацию нужно исправить срочно, а действия чиновников минздрава назвал «большой ошибкой».

Напомним, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, выплаты врачам и медперсоналу ковидариев не были своевременно возобновлены. И это несмотря на увеличившуюся нагрузку на медиков, которые сами пациенты «красных зон» называют «адской».

После многочисленных обращений к властям, губернатор поручил министру здравоохранения разобраться с ситуацией.

При этом оплата врачей и медперсонала поликлиник останется прежней, хотя эти сотрудники также находятся на эпидемиологической передовой. Согласно законодательной инициативе края доплаты полагаются врачам, среднему и младшему персоналу, сотрудникам реанимационных отделений с наиболее тяжелыми пациентами и медикам, работающие в приемных отделениях инфекционных госпиталей и находящихся в длительной обсервации.