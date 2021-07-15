Красноярску добавили 500 ковидных коек

В городе открыли еще два временных госпиталя, для зараженных новой коронавирусной инфекцией. В них будут размещать пациентов с легкой формой заболевания

В Красноярске расконсервировали ковидный госпиталь на ул. Рокоссовского, 15. Он рассчитан на 400 коек, но пока задействовано 120 (остальные будут выводить из резерва по мере заполнения этих). Помимо прочего в арсенале врачей 20 передвижных кислородконцентраторов, но скоро обещают подвезти еще 60.

Также некоторое время назад был запущен госпиталь на базе Центра медицинской нейрореабилитации ФМБА России. Его емкость составляет 100 коек, из которых 78 уже заняты.

В обоих этих госпиталях будут лечить больных с легкой формой заболевания, а также тех, кто оставлен на долечивание под присмотром врачей.