Тува объявила локдаун. Хакасия на очереди
Власти Республики Тыва приняли решение ввести жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно распоряжению запрещена работа вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, парков, скверов и игровых зон, салонов красоты и предприятий, оказывающих бытовые услуги. Гостиницы не будут принимать постояльцев, кроме командировочных.
Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости», — говорится на сайте местного правительства.
Временно приостанавливается работа детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп.
По данным Роспотребнадзора Тывы, с 14 июня недельный прирост заболеваемости COVID-19 поднялся от 28,6 % до 66 %. За последние сутки выявлен 191 новый случай заражения», – говорится в сообщении.
Жители городов могут перемещаться только на работу или по неотложным делам, а детям до 14 лет запрещается появляться на улице без сопровождения взрослых.
На въезде к популярным озерам Тывы установят контрольные посты, а берега водоемов будут сотрудники полиции и Росгвардии.
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