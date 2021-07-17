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Тува объявила локдаун. Хакасия на очереди

Тува объявила локдаун. Хакасия на очереди
Иллюстрация: weacom.ru

Власти Республики Тыва приняли решение ввести жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ

Согласно распоряжению запрещена работа вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, парков, скверов и игровых зон, салонов красоты и предприятий, оказывающих бытовые услуги. Гостиницы не будут принимать постояльцев, кроме командировочных.

Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости», — говорится на сайте местного правительства.

Временно приостанавливается работа детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп.

По данным Роспотребнадзора Тывы, с 14 июня недельный прирост заболеваемости COVID-19 поднялся от 28,6 % до 66 %. За последние сутки выявлен 191 новый случай заражения», – говорится в сообщении.

Жители городов могут перемещаться только на работу или по неотложным делам, а детям до 14 лет запрещается появляться на улице без сопровождения взрослых.

На въезде к популярным озерам Тывы установят контрольные посты, а берега водоемов будут сотрудники полиции и Росгвардии.

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Автор: Петр Савельев
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