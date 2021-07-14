Глава Тувы пригрозил землякам локдауном

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг высказался о возможности введения жестких антиковидных ограничений в республике. Вплоть до тотального карантина.

По словам руководителя региона, текущие ограничения выполняются формально. Есть и грубые нарушения.

Пока держимся, но с такой безответственностью будем вынуждены принять крайние меры вплоть до карантина»,— заявил г-н Ховалыг.

В пример тувинский врио главы приводит республику Бурятию, где по его мнению локдаун приостановил бурное течение эпидемии: «Сейчас там эпидситуация стабилизировалась».

В Красноярском крае, несмотря на рост числа зараженных, по-прежнему делают ставку на вакцинацию.