Туристический «след»: цифровые решения для развития турпотока в Сибирь

Красноярск не Ялта, а Ергаки не Куршавель и даже не Алтай. Тем не менее, по данным Ростуризма внутренний туризм региона вырос. Выясняем почему и что поможет превратить ситуацию в тренд.

До недавнего времени Красноярский край не входил в топ туристических мест России. Но все изменилось в последние годы. Стартом развития внутреннего туризма на территории региона стала Универсиада-2019, которая открыла Сибирь для жителей России и иностранных гостей. Пандемия и связанные с ней ограничения в целом усилили тренд на путешествия внутрь страны, а также «трипы выходного дня» для туристов из соседних регионов.

«Догоняющая» модель развития

Разумеется, Красноярский край не Краснодарский, у нас нет стопроцентного «магнита» в виде морского берега. К тому же необходимо было, чтобы сначала власти, бизнес и жители посмотрели на Красноярский край как на туристический продукт. Дальше пришло понимание, что конкурировать, прежде всего, придется с соседними сибирскими регионами, которые немного раньше начали развивать инфраструктуру отдыха. «Догоняющая» модель развития всегда требует эффективных решений. Одно из них связано с интеграцией «цифровых» технологий в туристический кластер края. Тем более, что IT-компании готовы помогать регионам в развитии туристического направления.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме использование сервисов геоаналитики и искусственного интеллекта для развития туристической индустрии уже вошли в соглашения о сотрудничестве, подписанном президентом компании МТС Вячеславом Николаевым с рядом регионов.

«У нас сейчас в разработке отдельный большой проект — сервис по туристическим потокам. Чтобы гость приехал, нужно сделать предложение, которое включает в себя транспорт, места куда он должен пойти, уверенность, что он туда попадёт и понимание, сколько потратит. Разрабатывая комплексный продукт, мы действуем вместе с правительствами регионов — это и есть цифровизация привлечения туристов», — рассказывает президент компании МТС Вячеслав Николаев.

Разумеется, цифровизация внутреннего туризма во-многом зависит от активности каждого региона. Сейчас в лидерах —Самарская область. Именно там, по словам Вячеслава Николаева, власти четко сформулировали запрос на цифровые решения по привлечению турпотока. Сейчас регион является тестовой площадкой по апробированию нового продукта МТС «Цифровая платформа региона».

Что это такое и как работает? «Цифровая платформа региона» — программа наблюдения за экономикой туризма и одновременно ноу-хау по управлению отраслью на основе обезличенных больших данных. Инновация МТС появилась как ответ на нехватку информации, предоставляемой чиновникам и туроператорам из традиционных источников. Цифровой мир изменчив, а его пользователи всё менее предсказуемы. Интеллектуальная система, о которой идёт речь, улавливает как поведение групп туристов, так и общие тренды на любом отрезке времени.

Это cвоего рода цифровая нянька для всех приезжающих, чуткая и заботливая», — резюмирует Вячеслав Николаев.

Посчитать «магниты» и потоки

Ключевые константы туристической привлекательности — это инфраструктура и «места притяжения», своеобразные «магниты», притягивающие турпотоки. В настоящее время Красноярский край находится на третьем месте по туристической привлекательности среди сибирских регионов. По словам основателя маркетплейса авторских туров Youtravel.me Ольги Бортниковой, абсолютный рекордсмен лета 2020 года — Алтай.

Около 25% всех путешественников, забронировавших авторские туры этим летом, поехали именно туда», — отмечает эксперт.

Вторым по популярности был Байкал. Тыва и Красноярский край на третьем месте.

Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова отмечает увеличение числа бронирований жилья для отдыха в Шерегеше, Яровом, Чемале, Манжероке, Белокурихе — от 30 до 100% по сравнению с 2019 годом.

Понимание «мест-притяжения» и как следствие укрупнение инфраструктуры доступа и гостеприимства в этих направлениях, дает «Цифровая платформа региона». Сервис детально анализирует турпотоки. К примеру, он показывает, что реально является объектами притяжения гостей и какая часть туристов добирается к достопримечательностям на автомобилях.

Обезличенные большие данные, которыми оперируют разработчики платформы, формируются за счёт цифровых «следов», оставляемых пользователем устройства.

Например, платформа позволяет распределить гостей по степени активности (концерты, экскурсии, пляжи или спокойный отдых). Есть разбивка и по доходам, ведь одна из целей внедрения цифрового продукта - увеличение туристического потенциала региона.

Программа позволяет пристальнее взглянуть и на семейный туризм, анализируя логику поведения отдыхающих с детьми. Оператор мобильной связи «видит» круг общения абонента. Исходя из частоты звонков родным, наличия на смартфоне взрослого и детского контента появляется вывод о том, что хозяин устройства, к примеру, родитель с детьми определённого возраста.

Платформа рассказывает и о поведении туристов, ориентированных на здоровый образ жизни. Эксперты отрасли считают, что на основании такой информации можно формировать политику и экономику гостеприимства, открывать спортклубы, планировать спортивную инфраструктуру. Обезличенный контент с мобильного телефона покажет, записывался ли приезжий на тренировку, пришёл ли он на соревнования. Благодаря геоданным и алгоритмам искусственного интеллекта, можно увидеть, какая доля гостей города ведёт здоровый образ жизни. Причём, не только здесь, в поездке, но и в регионе проживания.

«Индекс гостеприимства»

Немаловажный фактор развития внутреннего туризма и так называемый «индекс гостеприимства». По последним данным международного агентства по трудоустройству SuperJob, Красноярск находится в пятерке городов страны с высоким уровнем гостеприимства. Проведенные опросы компании показали, что 47 процентов красноярцев хотят, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов.

Согласно исследованию, красноярцы считают, что наиболее перспективным направлением является активный туризм в пригородах Красноярска —пешие походы, сплавы, скалолазание и речные круизы.

Недостаток инфраструктуры гостеприимства — гостиничный фонд Красноярска по-прежнему развит слабо, горожане готовы восполнить собственными силами.

Мы наблюдаем увеличение числа предложения для посуточной аренды. Для индустрии гостеприимства такой всплеск идёт на пользу: конкуренция заставляет улучшать сервис и развивать инфраструктуру в целом. При этом посуточная аренда по-прежнему остаётся для туристов более выгодным вариантом для размещения», — считает руководитель направления краткосрочной аренды в компании «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин.

Пошли на голос

Высокий «индекс гостеприимства» красноярцев объясняет их активное участие в проекте МТС по созданию народных аудиогидов «Городские легенды». В 2019 был запущен аудио-маршрут по Красноярску. Этим летом подготовлен дивногорский аудиогид. Их основой стали истории из жизни и легенды о Красноярске и Дивногорске. А красноярцы и дивногорцы выступили соавторами «народного» туристического проекта.

Скоро аудиогид «Городские легенды» будет доступен бесплатно на популярных платформах izi.Travel и Surprise Me для всех желающих. Пройти по маршрутам могут все желающие, всё, что для этого нужно — смартфон, куда нужно скачать мобильное приложение, наушники и свободное время.

Механика отбора историй и легенд простая и очень демократичная. Сначала люди выкладывают в соцсетях интересные места и истории с ними связанные. Затем эксперты-краеведы отбирают наиболее интересные и уникальные. Далее лонг-лист выносится на открытое онлайн голосование. В итоге в маршрут входят 10 легенд.

У Красноярского края с его удивительной историей и природой большой потенциал для развития внутреннего туризма. Мы, как цифровая компания, вкладываемся в эту сферу – при помощи цифровых инструментов. В 2019 году мы запустили народный аудиогид «Городские легенды» по краевому центру. Маршрут основан на малоизвестных историях и легендах из истории Красноярска, действует до сих пор. В этом году мы запустим аудиогид в одном из самых красивых и популярных туристических городов края – Дивногорске. С помощью народного прогулочного аудиогида, мы хотим познакомить гостей города и жителей Дивногорска с локациями, которые смогут показать жизнь этого сибирского города с новой стороны», — отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

P.S. Пока готовился этот материал МТС запустила аудиогид по соседней Хакасии.

Комментарий

«Мы встали на место пользователя»

Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края:

— За последние два года в крае кардинально изменились подходы к развитию внутреннего туризма. Мы смотрим на край и многие процессы, которые здесь происходят, с точки зрения человека-пользователя. Первыми проектами агентства стали Универсиада и 400-летие Енисейска. Когда мы поставили себя на место туриста, приезжающего, например, в Енисейск, то всплыло множество проблем, которыми нужно было заниматься. Они более мелкие, сервисные, но это не значит, что они не важны. Так, появился палаточный городок для туристов, навигация, парковки, путеводители, карты, аудиогиды, связь. Красноярский край едва ли имеет шанс стать международной туристической Меккой, но развитие и становление внутреннего межрегионального туризма в нашем понимании — одна из первоочередных задач.