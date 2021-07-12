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Елена Скрымина открыла новый бар в Красноярске

Елена Скрымина открыла новый бар в Красноярске
Иллюстрация: instagram.com/poshli_v_shkolu

Над ним ресторатор и бармен работала несколько последних месяцев. Это тематическое заведение, стилизованное под советскую школу. Расположено оно в самом центре города.

#НОВОСТИ
В центре Красноярска открылся новый бар «Пошли в школу». Информация об этом появилась в Instagram заведения.
 
Старт этого проекта, его инициатор и владелец — известный красноярский бармен Елена Скрымина — анонсировала еще в марте этого года. Тогда она показала помещение, где будет расположен бар, и рассказала, что оно будет разделено на классы, которые оформят в соответствующей манере. Также она пообещала большое количество стеклоблоков, знакомым многим по школам советской постройки (судя по фотографиям в сети, эту часть все же осуществили).
 
Кухня бара в основном ассортименте схожа со тем, что предлагали школьные столовые (с небольшой корректировкой по времени): пицца, пирожки, бутерброды, а на горячее — бефстроганов с пюре или гуляш с макаронами. Из напитков (горячительных): пиво, вина, крепкий алкоголь и коктейли. Ну и, конечно, всевозможные барные развлечения.
 
Связаться с Еленой Скрыминой не удалось, поэтому вопрос об объемах инвестиций в новый проект и ожидаемых сроках окупаемости, остался без ответа.
 
Расположен бар «Пошли в школу» на проспекте Мира, 91, совсем недалеко от двух других заведений Скрыминой — «Доширачной» и руины-бара «Вписка». Открывается он в 12:00. Закрывать же свои двери заведение планирует в 01:00 — но только когда отменят антиковидные ограничения времени работы, введенные примерно неделю назад, из-за которых ряд игроков барного рынка, пусть временно, но покинули его.
Автор: Евгений Волошинский
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