Елена Скрымина открыла новый бар в Красноярске

Над ним ресторатор и бармен работала несколько последних месяцев. Это тематическое заведение, стилизованное под советскую школу. Расположено оно в самом центре города.

В центре Красноярска открылся новый бар «Пошли в школу». Информация об этом появилась в Instagram заведения.

Старт этого проекта, его инициатор и владелец — известный красноярский бармен Елена Скрымина — анонсировала еще в марте этого года. Тогда она показала помещение, где будет расположен бар, и рассказала, что оно будет разделено на классы, которые оформят в соответствующей манере. Также она пообещала большое количество стеклоблоков, знакомым многим по школам советской постройки (судя по фотографиям в сети, эту часть все же осуществили).

Кухня бара в основном ассортименте схожа со тем, что предлагали школьные столовые (с небольшой корректировкой по времени): пицца, пирожки, бутерброды, а на горячее — бефстроганов с пюре или гуляш с макаронами. Из напитков (горячительных): пиво, вина, крепкий алкоголь и коктейли. Ну и, конечно, всевозможные барные развлечения.

Связаться с Еленой Скрыминой не удалось, поэтому вопрос об объемах инвестиций в новый проект и ожидаемых сроках окупаемости, остался без ответа.