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Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»

Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»
Иллюстрация: коллаж ДК

С 7 июля время работы заведений общественного питания ограничено 23.00. В таком режиме в бары и ночные клубы просто некому ходить. Пока о закрытии говорят как о временном.

#НОВОСТИ

Как минимум шесть заведений, куда красноярцы привыкли ходить за ночными развлечениями, объявили вчера о приостановке работы: к ночному клубу «ФЛЭТ» и караоке-ресторану Pavarotti присоединились MOD’S, Rock Jazz Cafe, Circus и «ЧеПочем бар».

Еще до нового витка антиковидных ограничений, о временной приостановке деятельности объявил дрыга-бар «Лошадка», а на следующий день ресторан Tunguska сообщил, что сократит на два часа время своей работы.

В своих соцсетях коллективы клубов обещают вернуться к работе, когда антиковидные ограничения будут ослаблены или сняты. Хотя заявление администрации Pavarotti выглядит не так оптимистично: похоже, что ресторан закрывается совсем.

 

Автор: Наталья Кобец
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