Красноярский караоке-бар закрылся из-за коронавирусных ограничений

На Взлетке закрылся караоке-бар Pavarotti. Заведение работало с 2013 года. Команда бара заявила в инстаграм-аккаунте, что это закрытие – не временное, хотя связано с антиковидными мерами.

Напомним, губернатор края Александр Усс ужесточил противовирусные ограничения, предписав заведениям общественного питания работать только до 23.00. Очевидно, что для караоке такой режим работы невыгоден.

Ограничения вступили в силу сегодня, 7 июля, и Pavarotti – уже второе заведение за день, которое объявило о закрытии: это же сделал и ночной клуб «Флэт». Правда, в клубе уверяют, что заведение вернется в строй, когда ограничения снимут.

Напомним, что в начале июля, еще до нового витка антиковидных ограничений, о временной приостановке деятельности объявил дрыга-бар «Лошадка», а на следующий день ресторан Tunguska сообщил, что сократит на два часа время своей работы.