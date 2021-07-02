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Ресторан Tunguska сократил время работы из-за ковида

Ресторан Tunguska сократил время работы из-за ковида
Иллюстрация: instagram.com/tunguska.restaurant

Под сокращение попали завтраки — теперь по будням их в заведении подавать не будут. Сам же ресторан продолжит работать, но уже по сокращенному графику.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторан Tunguska с 3 июля 2021 года начинает работать по сокращенному временному графику — открываться он будет не в 9:00, как это было раньше, а в 11:00. Об этом команда заведения сообщила в его Instagram.
 
Свое решение они объясняют нехваткой персонала, которая сформировалась из-за третьей волны пандемии коронавируса.
Многие члены нашей команды работают практически без выходных многочасовые смены с раннего утра и до самой ночи. Мы бережем наших ребят, они наша главная ценность. В это трудное время для нас самое главное — сохранить нашу семью и позаботиться о физическом и моральном здоровье команды», — написано в посте.
Из-за сокращения времени работы в Tunguska в будни больше не будут подавать завтраки, а на выходных их переведут в формат бранчей.
 
Напомним, что вчера в Красноярске из-за нового витка заболеваемости COVID-19 прервал свою работу популярный дрыга-бар «Лошадка».
Автор: Петр Савельев
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