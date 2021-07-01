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Дрыга-бар «Лошадка» встает на паузу

Дрыга-бар «Лошадка» встает на паузу
Иллюстрация: Instagram

Красноярский дрыга-бар «Лошадка» временно останавливает работу на время "третьей волны" распространения коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ

Информация о закрытии опубликована в официальном аккаунте заведения в соцсетях. Владелец заведения сообщает, что на сегодняшний день он считает важным сохранить здоровье персонала и гостей, а танцпол – «не самое безопасное место».

Я приостанавливаю работу на некоторое время, пока волна заболевания сойдет на нет», - сообщается в посте.

Напомним, открытие дрыга-бара «Лошадка» в центре краевого центра состоялось в январе 2018 года. Заведение уже останавливало работу в ноябре 2020 года во время ограничений, введенных губернатором Александром Уссом в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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