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Еще один красноярский клуб закрылся из-за ковида

Еще один красноярский клуб закрылся из-за ковида
Иллюстрация: instagram.com/flatkrsk

Недавно о том же решении объявил дрыга-бар «Лошадка». Причина: осложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19 и новые поправки в антиковидный указ губернатора Красноярского края.

#НОВОСТИ
Красноярский клуб «Флэт» объявил о своем временном закрытии. Об этом сообщил в Instagram заведения.
В связи с изменениями в указе губернатора от 7 июля, а именно ограничением работы после 23:00, мы временно приостанавливаем деятельность пространства», — сказано в посте.
Еще один красноярский клуб закрылся из-за ковида 1
 
Это второй раз, когда «Флэт» закрывается из-за ковида. В первый раз он сделал это в ноябре 2020 года. Правда, тогда заведение неоднократно пыталось обойти запреты, устраивая вечеринке под видом уроков танцев. Собираются ли они повторить практику, неизвестно. Вернулся клуб на рынок в марте 2021-го.
 
Напомним, что в начале июля, еще до нового витка антиковидных ограничений, о временной приостановке деятельности объявил дрыга-бар «Лошадка», а на следующий день ресторан Tunguska сообщил, что сократит на два часа время своей работы.
Автор: Евгений Волошинский
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