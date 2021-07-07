Еще один красноярский клуб закрылся из-за ковида
Недавно о том же решении объявил дрыга-бар «Лошадка». Причина: осложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19 и новые поправки в антиковидный указ губернатора Красноярского края.
Красноярский клуб «Флэт» объявил о своем временном закрытии. Об этом сообщил в Instagram заведения.
В связи с изменениями в указе губернатора от 7 июля, а именно ограничением работы после 23:00, мы временно приостанавливаем деятельность пространства», — сказано в посте.
Это второй раз, когда «Флэт» закрывается из-за ковида. В первый раз он сделал это в ноябре 2020 года. Правда, тогда заведение неоднократно пыталось обойти запреты, устраивая вечеринке под видом уроков танцев. Собираются ли они повторить практику, неизвестно. Вернулся клуб на рынок в марте 2021-го.