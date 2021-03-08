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Клуб «ФЛЭТ» вернется к работе в конце недели

Клуб «ФЛЭТ» вернется к работе в конце недели
Иллюстрация: instagram.com/flatkrsk

Заведение, которое его руководство предпочитает называть пространством, простояло закрытым три месяца. Официальная причина — антиковидные ограничения.

#НОВОСТИ
Ночной клуб «ФЛЭТ» снова начнет работать с 12 марта. Информация об этом появилась в Instagram заведения.
 
Каков будет график работы клуба и другие подробности, неизвестны — в соцсетях о них не сообщается.
 
Напомним, что клуб «ФЛЭТ» закрылся в конце ноября 2020 года. В соцсетях тогда писали, что причиной стали антиковидные ограничения. Меж тем известно, что заведение ни раз попадалось на попытке обойти эти запреты — например, выдавая ночные дискотеки за танцевальные тренировки.
 
Добавим также, что принятые недавно послабления карантинных ограничений не позволяют работать клубам и дискотекам вообще.
Автор: Евгений Волошинский
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