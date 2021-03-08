Клуб «ФЛЭТ» вернется к работе в конце недели

Заведение, которое его руководство предпочитает называть пространством, простояло закрытым три месяца. Официальная причина — антиковидные ограничения.

Ночной клуб «ФЛЭТ» снова начнет работать с 12 марта. Информация об этом появилась в Instagram заведения.

Каков будет график работы клуба и другие подробности, неизвестны — в соцсетях о них не сообщается.

Напомним, что клуб «ФЛЭТ» закрылся в конце ноября 2020 года. В соцсетях тогда писали , что причиной стали антиковидные ограничения. Меж тем известно, что заведение ни раз попадалось на попытке обойти эти запреты — например, выдавая ночные дискотеки за танцевальные тренировки.