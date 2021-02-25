Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.02
73,75
89,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новые послабления антиковидных ограничений в Красноярском крае начнут действовать в марте

Новые послабления антиковидных ограничений в Красноярском крае начнут действовать в марте
Иллюстрация: pixabay.com

Внедряться они будут поэтапно и коснуться спортзалов и фитнес-центров, театров и кинотеатров, а также заведений общепита. Соответствующий документ уже подписан и опубликован.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в свой антиковидный указ. Документ опубликован на сайте правительства региона. Он предполагает довольно большой пакет послаблений. Но вводиться они будут двумя блоками.
 
Так, с 1 марта зрительную загрузку залов и арен на официальных спортивных мероприятиях, а также на матчах профессиональных команд, увеличат с 50% до 75%.
 
Второй блок послаблений начнет действовать после мартовских праздников — с 10 марта. С этой даты заведениям общепита больше не нужно будет устанавливать перегородки и размещать столы на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Им снова разрешат проводить торжественные мероприятия (свадьбы, корпоративы и т.п.). Время работы при этом останется прежним (до 23:00) и в них нельзя будет танцевать.
Помимо этого с 50% до 75% увеличится разрешенная наполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и другие объекты культурного досуга, а также спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
 
А вот запрет на работы ночных клубов и дискотек, а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан, сохранится.
 
Напомним, о том, что в крае готовится новый пакет послаблений антиковидных ограничений стало известно вчера — такое поручение глава региона дал по результатам совещание в краевом оперштабе.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае готовятся к отмене еще ряда ковидных ограниченийВ Красноярском крае готовятся к отмене еще ряда ковидных ограничений
  • Что не так с Днем защитника Отечества – Алексей КулешЧто не так с Днем защитника Отечества – Алексей Кулеш
  • Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в КрасноярскеДва неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске
  • Экс-невестка бывшего новосибирского губернатора создает женскую партиюЭкс-невестка бывшего новосибирского губернатора создает женскую партию
  • Памятник архитектуры в Красноярске станет мини-гостиницейПамятник архитектуры в Красноярске станет мини-гостиницей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.