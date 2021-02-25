Новые послабления антиковидных ограничений в Красноярском крае начнут действовать в марте

Внедряться они будут поэтапно и коснуться спортзалов и фитнес-центров, театров и кинотеатров, а также заведений общепита. Соответствующий документ уже подписан и опубликован.

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в свой антиковидный указ. Документ опубликован на сайте правительства региона. Он предполагает довольно большой пакет послаблений. Но вводиться они будут двумя блоками.

Так, с 1 марта зрительную загрузку залов и арен на официальных спортивных мероприятиях, а также на матчах профессиональных команд, увеличат с 50% до 75%.

Второй блок послаблений начнет действовать после мартовских праздников — с 10 марта. С этой даты заведениям общепита больше не нужно будет устанавливать перегородки и размещать столы на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Им снова разрешат проводить торжественные мероприятия (свадьбы, корпоративы и т.п.). Время работы при этом останется прежним (до 23:00) и в них нельзя будет танцевать.

Помимо этого с 50% до 75% увеличится разрешенная наполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и другие объекты культурного досуга, а также спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

А вот запрет на работы ночных клубов и дискотек, а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с очным присутствием граждан, сохранится.