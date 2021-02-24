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В Красноярском крае готовятся к отмене еще ряда ковидных ограничений

В Красноярском крае готовятся к отмене еще ряда ковидных ограничений
Иллюстрация: pixabay.com

Когда это произойдет, еще неизвестно — губернатор региона пока только отдал поручение подготовить соответствующие изменения в свой антиковидный указ.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился подготовить очередные изменения в свой антиковидный указ. Сообщение об этом появилось на странице главы региона в Instagram.
 
Такое решение он принял сегодня, после очередного заседания оперативного штаба.
Он [новый этап снятия ограничений] позволит большему количеству людей одновременно посещать спортзалы и присутствовать на спортивных мероприятиях, а после мартовских праздников — разрешит работать кафе и ресторанам в привычном режиме», — сказано в посте.
Когда новые изменения вступят в силу, не сообщается. Но, вероятно, что это произойдет до 8 марта.
 
Добавим, что темпы роста числа заболевших COVID-19 за последнюю неделю в крае снизились до 0,3%. Всего в регионе за пандемию выявлено 61 915 заболевших, из них вылечилось — 57 175, а 2 743 погибших.
Автор: Евгений Волошинский
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