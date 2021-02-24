В Красноярском крае готовятся к отмене еще ряда ковидных ограничений

Когда это произойдет, еще неизвестно — губернатор региона пока только отдал поручение подготовить соответствующие изменения в свой антиковидный указ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился подготовить очередные изменения в свой антиковидный указ. Сообщение об этом появилось на странице главы региона в Instagram.

Такое решение он принял сегодня, после очередного заседания оперативного штаба.

Он [новый этап снятия ограничений] позволит большему количеству людей одновременно посещать спортзалы и присутствовать на спортивных мероприятиях, а после мартовских праздников — разрешит работать кафе и ресторанам в привычном режиме», — сказано в посте.

Когда новые изменения вступят в силу, не сообщается. Но, вероятно, что это произойдет до 8 марта.

Добавим, что темпы роста числа заболевших COVID-19 за последнюю неделю в крае снизились до 0,3%. Всего в регионе за пандемию выявлено 61 915 заболевших, из них вылечилось — 57 175, а 2 743 погибших.