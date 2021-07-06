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Общепит, развлечения и спорт: в Красноярском крае вернули антиковидные ограничения

Общепит, развлечения и спорт: в Красноярском крае вернули антиковидные ограничения
Иллюстрация: pixabay.com

Такую рекомендацию местным властям дал региональный Роспотребнадзор. Все введенные ограничения раньше были отменены или ослаблены, но теперь вернулись.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края внес изменения в свой антиковидный указ, сообщает региональное правительство. Обновления касаются деятельности общепита, а также спортивных и развлекательных организаций.
 
Так, ресторанам, кафе, барам, фуд-кортам в ТРЦ и т.п. снова запрещено работать с 23.00 до 07.00. Исключение составляют придорожные кафе, а также общепит на автовокзалах, жд вокзалах и в аэропортах, а также те, что кормят сотрудников предприятий, торгуют навынос или осуществляют доставку.
 
Помимо этого в заведениях запрещена работа танцполов и иных подобных площадок.
 
Вернулись и ограничения наполняемости организаций культуры, развлечений и спорта — она снова не должна превышать 50% (до этого была 75%). Это касается театров, кинотеатров, концертных залов, галерей, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений, а также спортивных мероприятий.
 
Деятельность различных аттракционов (включая, аквапарки) тоже приоставновлена.
 
Новая версия указа начнет действовать 7 июля 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
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