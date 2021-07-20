В Туве начали обязательную вакцинацию
Специалисты республиканского Роспотребнадзора определили список сфер деятельности, работники которых имеют больше рисков заразиться коронавирусом. Их будут прививать в обязательном порядке.
В список попали работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга, спорта, служащие, работники транспорта общего пользования, работники сферы обслуживания: торговли, общепита, производственных цехов пищевой продукции, работники сферы услуг: парикмахерских, гостиниц, туристических баз, саун и бань, работники многофункциональных центров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчетных центров, центров сотовой связи, работники ЖКХ, энергетики, студенты и лица старше 65 лет.
Первую прививку эти категории граждан должны сделать до 15 августа, вторую – до 15 сентября. Работодателям необходимо проследить, чтобы не менее 60% сотрудников были вакцинированы. Прививочная кампания будет обеспечиваться силами регионального минздрава, ведомство должно организовать выезды в организации и предприятия.
Напомним, Тува стала первым регионом в Сибири, который ввел повторный локдаун.
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