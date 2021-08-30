Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса

Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.

Красноярский край ожидает вторая волна пандемии коронавируса. Об этом в интервью радиостанции «Красноярск Главный» рассказал министр здравоохранения региона Борис Немик.

Если не будет в крае хорошего иммунитета у людей, особенного пожилого возраста, то будет 4-я волна, а возможно и 5-я. И она будет характеризоваться большой долей летальностью, к сожалению», — сказал он.

Конкретные сроки наступления новой волны он не назвал, указав лишь, что будет это осенью. Можно предположить, что произойдет это примерно в тогда же, когда в 2020-м в край пришла вторая волна (октябрь-ноябрь).

Вакцинация — единственный способ избежать этого. Вакцины много поступает, бригады работают оперативно. Поэтому сейчас самый удобный момент, чтобы спокойно прийти и поставить прививку», — добавил чиновник.

Меж тем, по данным на 20 августа 2021 года (более поздних данных Минзравом не опубликовано), в Красноярском крае привито около 737 тысяч человек (обоими компонентами 601 тысяча) — это примерно 25,8% от численности населения.

Третья же волна ковида, по словам Бориса Немика, сейчас идет на спад.

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