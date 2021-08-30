Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса
Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.
Если не будет в крае хорошего иммунитета у людей, особенного пожилого возраста, то будет 4-я волна, а возможно и 5-я. И она будет характеризоваться большой долей летальностью, к сожалению», — сказал он.
Вакцинация — единственный способ избежать этого. Вакцины много поступает, бригады работают оперативно. Поэтому сейчас самый удобный момент, чтобы спокойно прийти и поставить прививку», — добавил чиновник.
Отделения больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали для больных COVID-19, возвращаются к приему плановых пациентов. Уже возвращено в резерв порядка 8% койко-мест.
Не жмут друг другу руки и не обнимаются: как пандемия повлияла на красноярцев
Жители нашего края реже стали пожимать друг другу руки. Об этом рассказал каждый седьмой работник в ходе опроса, который провела служба исследований hh.ru.
Массовой covid ревакцинации в Красноярске не будет. Пока
В Красноярском крае не планируют вводить массовую ревакцинацию. Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения, важно первично привить как можно больше людей.