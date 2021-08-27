Не жмут друг другу руки и не обнимаются: как пандемия повлияла на красноярцев
Жители нашего края реже стали пожимать друг другу руки. Об этом рассказал каждый седьмой работник в ходе опроса, который провела служба исследований hh.ru.
Из-за пандемии коронавируса многие стали воздерживаться не только от рукопожатий, но и от объятий на работе.
Так делают, в основном, специалисты производственной и строительной сфер, а также юристы и банковские служащие.
10% респондентов отметили, что в их компании отказались от очных встреч.
Некоторые жители края рассказали, что из-за пандемии чаще стали мыть руки, больше заботиться о сотрудниках, которые плохо себя чувствуют, и в целом интересоваться здоровьем коллег.
Большинство же работников края рассказали, что не заметили каких-то изменений в поведении своих коллег из-за пандемии. Так ответили 57% респондентов.
Ранее специалисты hh.ru рассказали, что многие работодатели грозят сотрудникам увольнением или снижение зарплаты, если те не сделают прививку от коронавируса.
О том, что работодатель заставляет сотрудников прививаться от COVID-19, заявили 17% опрошенных. Еще 25% не заставляли, но настойчиво убеждали вакцинироваться.
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