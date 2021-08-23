Увольнение и снижение зарплаты: работодатели угрожают сотрудникам, не привитым от COVID-19

Более 20% опрошенных hh.ru сотрудников рассказали, что работодатель пригрозил им увольнением, если они не вакцинируются от ковида. Некоторым пообещали снизить зарплату.

О том, что работодатель заставляет сотрудников прививаться от COVID-19, заявили 17% опрошенных. Еще 25% не заставляли, но настойчиво убеждали вакцинироваться.

У большинства же работников (58%) вакцинация в компании проводилась на добровольной основе, что касается «плюшек» за прививку, то многие работодатели ничего не пообещали.

Только 21% вакцинированных ожидают преференции: 11% обещали выходные после вакцинирования, 7% — бонусы к зарплате, а 3% — небольшие презенты.

То, что вакцинация необходима, уверены лишь 24% респондентов. Большинство же считают, что прививаться или нет — каждый решает сам.

Как рассказали аналитики hh.ru, многие респонденты не хотят вакцинироваться, потому то считают, что государство таким образом преследует корыстные цели. И таких — большинство.

Еще люди просто не доверяют отечественному препарату и боятся навредить своему здоровью. А некоторые — готовы привиться, но зарубежной вакциной.

Что же касается работодателей, то большинство их них не согласны с тем, что сотрудников без прививки нужно увольнять или отстранять от работы.

6%, наоборот, однозначно поддерживают эту точку зрения, 3% отмечают, что просто нет выхода, 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.

Однако, как считают специалисты, массовых увольнений работников-отказников ждать не стоит. Однако при приеме на работу работодатели уже акцентируют внимание на наличии прививки.

Рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использовать необходимые ресурсов для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации», — рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, что многие жители Красноярского края, которые берут больничный, вынуждены работать. 25% опрошенных во время болезни или недомогания должны были приезжать в офиc и только 16% могли работать из дома.

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