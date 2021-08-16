Только 5% красноярцев повышают квалификацию за счет работодателя

За последний год 44% россиян прошли курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии. В Красноярске каждый двадцатый респондент сказал, что проходит профобучение за счёт работодателя.

16% работников — за свой счет.

Некоторые фирмы компенсируют обучение сотруднику частично — так, 4% опрошенных ответили, что учатся по своей специальности за свой счёт и за счёт компании.

13% респондентов проходят дополнительное обучение самостоятельно и бесплатно.

Больше 60% респондентов рассказали, что вообще не получают никаких дополнительных знаний.

Почти половине сотрудников, которым обучение оплачивает работодатель, сам же работодатель выбирает и образовательный центр, где получать знания. И только каждый третий выбирал самостоятельно, где обучаться.

Профит от повышения квалификации отметили только 30% сотрудников. У кого-то это — повышение разряда или категории, у кого-то — зарплаты.

А некоторым благодаря дополнительному обучению досталась более высокая должность.

Как правило, наибольшие изменения в работе отмечали те сотрудники, которые оплачивали обучение совместно с работодателем.

Никаких изменений в работе не произошло у 38% опрошенных, которые участвовали в курсах и семинарах. Больше всего среди тех, кто обучался бесплатно.

Особенно безрезультативность повышения квалификации отмечают сотрудники старше 45 лет.

Пандемия COVID-19 сделала большую часть курсов и тренингов дистанционными: 54% россиян, получавших дополнительное образование за последний год, делали это исключительно онлайн. Лишь каждый четвертый (24%) проходил обучение очно, еще 22% учились в гибридном формате.

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