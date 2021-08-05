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Крепкое здоровье помогает строить карьеру – так считают красноярцы

Крепкое здоровье помогает строить карьеру – так считают красноярцы
Иллюстрация: Яндекс

Жители Красноярского края уверены: крепкое здоровье является важным фактором для построения карьеры. Так считают 72% опрошенных — и это самый большой показатель по Сибири.

#НОВОСТИ

Как сообщают специалисты службы исследований hh.ru, чаще всего хорошее здоровье связывают с успешной карьерой сотрудники сфер «строительства, недвижимости», «закупок» (по 74%), медицины, фармацевтики" (73%,), «продаж» (68%) и «науки, образования» (67%).

Несмотря на то, что сами работодатели заинтересованы в хорошем здоровье сотрудников, поддерживать это самое здоровье стремятся не многие — большинство опрошенных сообщили, что в их компаниях нет никаких программ заботы о физическом здоровье команды.

Там, где такая практика существует, самые популярные форматы заботы, по данным опроса, полис ДМС (31%) и поддержка занятий спортом (12%)», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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