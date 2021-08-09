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Более четверти жителей края работают на больничном. Что говорят психологи

Более четверти жителей края работают на больничном. Что говорят психологи
Иллюстрация: Яндекс

Эксперты hh.ru рассказали: многие жители Красноярского края, которые берут больничный, вынуждены работать. 25% опрошенных во время болезни или недомогания вынуждены были приезжать на работу в офис.

#НОВОСТИ

И лишь 16% — работали из дома.

Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.

Однако в целом статистика не плохая: почти 60% респондентов признались, что на больничном они отдыхают. И никакой работы!

Многие опрошенные (74%) уверены: они хорошо заботятся о своем здоровье. А вот 22% жителей региона, судя по ответам, к своему здоровью относятся халатно.

Психологи говорят: причина подобных «рабочих больничных» в том, что люди просто не уверены в завтрашнем дне и боятся остаться без заработка. Однако подобные переработки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«То, что человек больной выходит на работу, как правило, продиктовано низким уровнем жизни и зарплаты, а также тем, что люди живут в тревоге: они боятся потерять заработок, у многих маленькие дети, ипотеки. Однако невозможность уйти на полноценный больничный может спровоцировать резкое ухудшение хронического заболевания или создать еще большие проблемы со здоровьем, которые в будущем потребуют более серьезного лечения и длительной госпитализации. Кто-то может годами доводить себя до истощения, до обострения хронического заболевания. А кто-то может выйти на работу, проигнорировав, например, банальную ангину и получить серьезное осложнение на сердце или воспаление почек. При том, что продуктивность при такой работе „на больничном“ минимальная», — рассказал DK.RU врач-психотерапевт, психолог Александр Дорожкин.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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