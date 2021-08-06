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Татуировка может стать причиной отказа в работе. Оказывается, нюансов много

Татуировка может стать причиной отказа в работе. Оказывается, нюансов много
Иллюстрация: pixabay.com

Причиной отказа в работе могут стать некоторые заметные черты внешности. Например, следы от ожогов, шрамы на лице, большие родимые пятна, протезы и отсутствие зуба.

#НОВОСТИ

Некоторые соискатели признались, что не смогли получить работу из-за лишнего веса — об этом экспертам hh.ru заявили 7% респондентов.

Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники кадровой службы.

В целом на особенности внешности больше всего внимания обращают работодатели из сфер транспорта и логистики, административного персонала, науки и образования, а также медицины и фармацевтики.

Сложности в трудоустройстве из-за особенностей внешности испытывают на себе также начинающие специалисты.

Как рассказали эксперты, сейчас работодатели становятся более лояльными к соискателям и чуть меньше внимания обращают на внешность. Больше — на деловые качества. Связано это с нехваткой кадров.

Дефицит кадров во многих профсферах мотивирует оценивать, прежде всего, деловые качества. Кроме того, в трудовом кодексе прямо говориться о том, что соискателю не могут отказать при приеме на работу из-за внешности, поскольку это будет являться дискриминацией». — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

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Автор: Юлия Тарабан
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