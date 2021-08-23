Самые конфликтные сотрудники: кто они?

Оказывается, самые конфликтные работники — это сотрудники в возрасте 55 лет и старше. Почти половина из них ссорятся с коллегами на рабочем месте. Или конфликтуют с руководством.

Как правило, ссоры и недомолвки возникают из-за рабочих вопросов. Особо ярые спорщики — среди представителей высшего менеджмента (88%) и специалистов по маркетингу и PR (87%).

Иногда просто неприятен кто-то на работе — это тоже приводит к конфликтам. В этом признались 29% респондентов. Как правило, так ведут себя начинающие специалисты и студенты.

Замыкает топ-3 причин ссор на работе — эмоции и плохое настроение. Таких работников часто можно встретить среди административного персонала.

А еще конфликты на работе, как отметили опрошенные hh.ru, случаются из-за немытой посуды, грязи в офисе и неприятного запаха еды.

В целом же, дружной свою атмосферу в коллективе смогли назвать только 43% респондентов. Треть оценили ее как нейтральную.

Напряжённой ее считают 16% опрошенных, а 4% - признались, что у них на работе атмосфера враждебная.

Больше половины опрошенных заявили, что вообще не сталкивались с конфликтами на работе. А если и приходилось, то чаще всего ссоры случались с руководством, с коллегами — реже.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, что более четверти жителей края работают на больничном: кто-то - из дома, а кто-то вынужден ездить в офис, несмотря на плохое самочувствие.

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