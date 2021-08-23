Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.08
74,36
86,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Самые конфликтные сотрудники: кто они?

Самые конфликтные сотрудники: кто они?
Иллюстрация: Яндекс

Оказывается, самые конфликтные работники — это сотрудники в возрасте 55 лет и старше. Почти половина из них ссорятся с коллегами на рабочем месте. Или конфликтуют с руководством.

#НОВОСТИ

Как правило, ссоры и недомолвки возникают из-за рабочих вопросов. Особо ярые спорщики — среди представителей высшего менеджмента (88%) и специалистов по маркетингу и PR (87%).

Иногда просто неприятен кто-то на работе — это тоже приводит к конфликтам. В этом признались 29% респондентов. Как правило, так ведут себя начинающие специалисты и студенты.

Замыкает топ-3 причин ссор на работе — эмоции и плохое настроение. Таких работников часто можно встретить среди административного персонала.

А еще конфликты на работе, как отметили опрошенные hh.ru, случаются из-за немытой посуды, грязи в офисе и неприятного запаха еды.

В целом же, дружной свою атмосферу в коллективе смогли назвать только 43% респондентов. Треть оценили ее как нейтральную.

Напряжённой ее считают 16% опрошенных, а 4% - признались, что у них на работе атмосфера враждебная.

Больше половины опрошенных заявили, что вообще не сталкивались с конфликтами на работе. А если и приходилось, то чаще всего ссоры случались с руководством, с коллегами — реже.

Ранее эксперты hh.ru рассказали, что более четверти жителей края работают на больничном: кто-то - из дома, а кто-то вынужден ездить в офис, несмотря на плохое самочувствие. 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублейПионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей
  • Красноярский край ожидают первые заморозкиКрасноярский край ожидают первые заморозки
  • Таблетка «Вечная молодость» появится через 50 летТаблетка «Вечная молодость» появится через 50 лет
  • В Красноярске появился переулок Андрея ПоздееваВ Красноярске появился переулок Андрея Поздеева
  • Ограблен курьер с японской едой в КрасноярскеОграблен курьер с японской едой в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.