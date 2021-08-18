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Про запас не хватает: красноярцы не откладывают деньги

Про запас не хватает: красноярцы не откладывают деньги
Иллюстрация: fishki.net

Большинство жителей нашего региона не занимается накоплением денег и почти не совершает крупных покупок — им просто не хватает зарплаты. Такие данные приводятся эксперты hh.ru.

#НОВОСТИ

60% респондентов из Красноярского края не копят деньги потому, что их зарплата не успевает за ростом цен.

Кроме жителей нашего региона это также заметили респонденты из Приволжского региона (62%).

А вот жители из Санкт-Петербурга (38%) и Москвы (48%) почти не отметили несоответствия в росте зарплат и цен.

Кроме того, мешают копить красноярцам срочные расходы.

Так ответили 35% респондентов. Деньги нужны то на лечение, то на ремонт.

Многие не копят деньги просто потому, что не умеют откладывать — 13% опрошенных сразу тратят всю зарплату.

Высокая инфляция — еще одна причина, которая не позволяет копить. Однако она не столь популярна. Всего 5% опрошенных рассказали, что инфляция съедает весь доход по депозиту.

А еще жителям нашего региона откладывать деньги про запас мешают кредиты и ипотека.

Ранее специалисты hh.ru выяснили,что почти 90% жителей Красноярского края недовольны своей зарплатой

 

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  • При этом в регионе самая большая в округе средняя зарплата, да и максимальные превосходят те, на которые могут рассчитывать трудящиеся в соседних территориях.

  • «Если человек не создает себе финансовую подушку на старость, он обречен на нищету»

    «Ко мне часто приходят с вопросом: есть свободные деньги, куда мне их вложить? Как можно дать совет человеку, когда ты не понимаешь, для каких целей он откладывает?» — Николай Берзон.

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Автор: Юлия Тарабан
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