В Красноярском крае начали сокращать ковидный коечный фонд

Отделения больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали для больных COVID-19, возвращаются к приему плановых пациентов. Уже возвращено в резерв порядка 8% койко-мест.

Коечный фонд ковидных госпиталей Красноярского края за прошлую неделю сократился на 600 койко-мест и теперь составляет 6 556 коек. Об этом рассказали в регионально Министерстве здравоохранения.

Планируется постепенно восстанавливать объемы оказания плановой и специализированной медицинской помощи в ряде специализированных отделений и в учреждениях, которые работали как резервные госпитали», — сказали в ведомстве.

В частности, речь идет о Больнице скорой медицинской помощи. Уже сейчас здесь вернулось в профильный строй хирургическое отделение № 3, а на этой неделе плановую работу с больными продолжит 1-я хирургия. То же в ближайшее время будет происходить с перепрофилированными отделениями Краевой клинической больницы.

При необходимости все эти мощности могут быть оперативно развернуты вновь», — говорят в Минздраве.

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