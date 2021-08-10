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В Красноярском крае начали сокращать ковидный коечный фонд

БСМП, 3-я хирургия
БСМП, 3-я хирургия. Иллюстрация: kraszdrav.ru

Отделения больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали для больных COVID-19, возвращаются к приему плановых пациентов. Уже возвращено в резерв порядка 8% койко-мест.

#НОВОСТИ
Коечный фонд ковидных госпиталей Красноярского края за прошлую неделю сократился на 600 койко-мест и теперь составляет 6 556 коек. Об этом рассказали в регионально Министерстве здравоохранения.
Планируется постепенно восстанавливать объемы оказания плановой и специализированной медицинской помощи в ряде специализированных отделений и в учреждениях, которые работали как резервные госпитали», — сказали в ведомстве.
В частности, речь идет о Больнице скорой медицинской помощи. Уже сейчас здесь вернулось в профильный строй хирургическое отделение № 3, а на этой неделе плановую работу с больными продолжит 1-я хирургия. То же в ближайшее время будет происходить с перепрофилированными отделениями Краевой клинической больницы.
При необходимости все эти мощности могут быть оперативно развернуты вновь», — говорят в Минздраве.
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Автор: Евгений Волошинский
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