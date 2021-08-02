В Туве немного смягчат ковидный локдаун

Заболеваемость в республике немного снизилась и власти снимают часть ограничений, введенных для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство Тувы частично сняло ковидные ограничения, введенные в середине июля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе местного кабинета министров.

В частности, разрешено вернуться к работе розничным магазинам, торговым центрам баням, прачечным, химчисткам и ателье при условии их заполняемости не более чем на 50%.

Вдвое меньшую заполняемость могут себе позволить фитнес-клубы и спортзалы, парикмахерские и салоны красоты, а также массажные и маникюрные салоны. Плюс, они должны вести прием по предварительной записи.

Правда, просто так вернутся к работе у них не получится — сначала надо выполнить план по вакцинации и отчитаться об этом в республиканском Роспотребнадзоре (не привитых по медицинским показаниям допускать до работы запрещено).

Сейчас в Туве действует режим обязательной вакцинации. В результате, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 83 854 человека (67,5% от плана), а двумя — 62 407 человек (50,2% от плана).

На сегодняшний день отмечается незначительное снижение суточной заболеваемости COVID-19. Так, на 31 июля 2021 года зарегистрировано 162 лабораторно подтвержденных случая (50,3 на 100 тыс. нас.), в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателя заболеваемости на 0,6%», — говорят в правительстве.

Всего же на 1 августа 2021 года в стационарах, развернутых в республике, находилось 1 420 больных, из которых 288 — в тяжелом состоянии. Свободный коечный фонд составляет 21,8%.

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