Ковидное напряжение в Красноярском крае начало спадать

Коэффициент распространения инфекции в регионе на фоне других территорий страны сейчас довольно низок. Правда, смертность остается одной из самых высоких.

Занятость коечного фонда в ковидных госпиталях Красноярского края немного снизилась и сейчас составляет 83%. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Борис Немик на заседании правительства края.

По его словам, в общей сложности в стационарах (всего их в крае 53) сейчас лечится 5 533 человека, а амбулаторно — 25,6 тысячи.

Также немного снизилось число пациентов на кислородной поддержке. Если на прошлой неделе максимальная потребность медицинских организаций достигала 79 тонн кислорода в сутки, то сегодня совокупная суточная потребность составляет 69,5 тонны», — сказал Немик.

Коэффициент же распространения инфекции в Красноярском крае составляет 0,98. По этому показателю край идет (по убыванию) 65-м среди 85-ти территорий РФ. А вот по смертности от COVID-19 регион находится в числе лидеров. На 27 июля 2021 года она составляет 4,9% — больше только в Тульской области, Чувашии и Краснодарском крае (5,1%, 5,8% и 7% соответственно).

Первая десятка регионов РФ по уровню смертности от COVID-19

Добавим, что, по данным краевого оперштаба, суточный прирост заболеваемости в крае с начала этой недели тоже немного снизился — если на прошлой он был на уровне 500 заболевших , то сейчас это 485 (разница небольшая, но все же).

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