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Край обновил ковидный рекорд: количество заболевших – почти 500 за сутки

Край обновил ковидный рекорд: количество заболевших – почти 500 за сутки
Автор фото: cottonbro. Иллюстрация: www.pexels.com

По сообщению краевого оперативного штаба, за сутки с 15 по 16 июля в регионе подтвержден 481 диагноз «коронавирусная инфекция». Пока это самый высокий показатель за все время пандемии.

#НОВОСТИ

Не исключено, что количество заболевших превысит 500 человек в сутки. По данным оперштаба, с 14 по 15 июля диагноз был подвержден у 468 человек, сутками ранее – у 451, еще ранее – у 437.

Напомним, что в течение последних дней в Красноярске снова введены в эксплуатацию еще два ковидных госпиталя. Таким образом теперь в крае работает 51 подобное учреждение. Их коечный фонд составляет 6 700 мест. Сколько из них сейчас свободно, неизвестно.

На конец июня в Красноярском крае было развернуто 5 080 коек для ковидных больных, 80% из которых уже были заняты.

На дооснащение ковидных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, и помощь больным выделят более 1 млрд рублей. 

 

 

Автор: Наталья Кобец
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